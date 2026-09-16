Цыганков: дебютный гол за Аякс и стремление к победам

Цыганков, забивший свой первый гол за Аякс, рассказывает о своих эмоциях и о важности победы для команды.

Украинский футболист Виктор Цыганков, играющий на позиции вингера за Аякс, поделился своими чувствами после того, как забил свой дебютный гол за амстердамский клуб.



В последнем матче третьего тура голландского чемпионата против Виллема II Цыганков помог своей команде победить со счетом 5:1, забив гол.



"Конечно, это невероятное ощущение, когда забиваешь гол, но самое главное - то, что мы выиграли. Оскар Глух сумел найти меня, а я стоял там почти один. У меня было время для удара, и это был хороший гол.

Это потрясающее чувство играть с такими хорошими футболистами. Тренер, тренерский штаб, этот великий клуб. Мне это доставляет огромное удовольствие. Конечно, мне сложно из-за того, что у меня не было хорошей подготовки, но оправданий нет. Я хочу продолжать усердно работать с командой и делать для нее все, что в моих силах.

Я должен выходить на поле и показывать все, на что способен. Я понимаю, где играю - в таком великолепном клубе, как Аякс. Здесь всегда нужно побеждать.

Мы понимаем, как хотим играть. Идея тренера ясна. Мы хотим владеть мячом, доминировать и постоянно атаковать. Это соответствует духу клуба и игроков. Нам нравится играть в таких матчах. Поэтому нам просто нужно продолжать в том же духе и по-прежнему верить в нашу концепцию.

Мичел - новый тренер в клубе, и его идеи новые для игроков. Я уже немного лучше знаком с его концепцией, потому что работал с ним в Жироне, но нам просто нужно время, и мы продолжаем усердно работать", - цитирует Цыганкова Ajax Showtime, ссылаясь на ESPN.



Стоит отметить, что в текущем сезоне Цыганков провел три матча за Аякс, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.