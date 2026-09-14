АПЛ Pro Ref признает ошибку в матче манчестерских команд: спорный гол Холанна
АПЛ Pro Ref, орган, отвечающий за судейство, официально признал, что была допущена ошибка в ходе матча между манчестерскими командами.
В данном матче был забит только один гол, автором которого стал Эрлинг Холанн. Несмотря на подозрения в нарушении правил, гол был подтвержден системой VAR.
Однако, после завершения игры, Pro Ref пришел к выводу, что положение игрока Энцо Фернандеса не должно было позволить засчитать этот гол.
Фернандес, хоть и не касался мяча, был в офсайде, и его действия повлияли на исход ситуации, в том числе на положение игрока Лисандро Мартинеса.
Орган судейства подчеркнул, что VAR должен был предложить главному арбитру матча Майклу Оливеру пересмотреть этот эпизод и не засчитывать гол.
После матча Майкл Каррик выразил ожидание извинений за произошедшую ошибку. В тот же вечер АПЛ связалась с клубом и признала свою ошибку.