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АПЛ Pro Ref признает ошибку в матче манчестерских команд: спорный гол Холанна

Ошибочно засчитанный гол Холанна в матче между манчестерскими командами вызвал споры и привел к признанию вины со стороны АПЛ Pro Ref.
АПЛ Pro Ref признает ошибку в матче манчестерских команд: спорный гол Холанна
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити / Getty Images

АПЛ Pro Ref, орган, отвечающий за судейство, официально признал, что была допущена ошибка в ходе матча между манчестерскими командами.

В данном матче был забит только один гол, автором которого стал Эрлинг Холанн. Несмотря на подозрения в нарушении правил, гол был подтвержден системой VAR.

Однако, после завершения игры, Pro Ref пришел к выводу, что положение игрока Энцо Фернандеса не должно было позволить засчитать этот гол.

Фернандес, хоть и не касался мяча, был в офсайде, и его действия повлияли на исход ситуации, в том числе на положение игрока Лисандро Мартинеса.

Орган судейства подчеркнул, что VAR должен был предложить главному арбитру матча Майклу Оливеру пересмотреть этот эпизод и не засчитывать гол.

После матча Майкл Каррик выразил ожидание извинений за произошедшую ошибку. В тот же вечер АПЛ связалась с клубом и признала свою ошибку.

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