ФК Лацио возобновляет переговоры о подписании контракта с Мауро Икарди

Лацио возобновляет переговоры с Мауро Икарди о возможном переходе футболиста в римский клуб.

Читайте также: Звезда футбола Иммобиле объявляет о завершении карьеры: время для семьи

ФК Лацио рассматривает возможность заключения договора с Мауро Икарди, экс-форвардом Галатасарая, который в данный момент не имеет контракта с каким-либо клубом.



Согласно информации от Джанлуки Ди Марцио, ссылающегося на Sky Sport, римский клуб уже проявлял интерес к 33-летнему аргентинскому футболисту в прошедшем летнем трансферном периоде и теперь возобновил диалог с его представителем о потенциальном сотрудничестве.



Предполагается, что Икарди может быть более расположен к переходу в Лацио, если стороны согласуют финансовые условия сделки.



В ближайшее время руководство Лацио намерено обсудить перспективу этого трансфера с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, чтобы принять окончательное решение о продолжении работы над переходом или отказе от этой идеи.



Стоит отметить, что Икарди уже имеет опыт игры в Серии А, выступая за Сампдорию и Интер из Милана.



Икарди присоединился к Галатасараю в 2022 году и покинул турецкий клуб этим летом по истечении контракта.