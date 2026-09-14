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ФК Лацио возобновляет переговоры о подписании контракта с Мауро Икарди

Лацио возобновляет переговоры с Мауро Икарди о возможном переходе футболиста в римский клуб.
ФК Лацио возобновляет переговоры о подписании контракта с Мауро Икарди
Мауро Икарди / Getty Images

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ФК Лацио рассматривает возможность заключения договора с Мауро Икарди, экс-форвардом Галатасарая, который в данный момент не имеет контракта с каким-либо клубом.

Согласно информации от Джанлуки Ди Марцио, ссылающегося на Sky Sport, римский клуб уже проявлял интерес к 33-летнему аргентинскому футболисту в прошедшем летнем трансферном периоде и теперь возобновил диалог с его представителем о потенциальном сотрудничестве.

Предполагается, что Икарди может быть более расположен к переходу в Лацио, если стороны согласуют финансовые условия сделки.

В ближайшее время руководство Лацио намерено обсудить перспективу этого трансфера с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, чтобы принять окончательное решение о продолжении работы над переходом или отказе от этой идеи.

Стоит отметить, что Икарди уже имеет опыт игры в Серии А, выступая за Сампдорию и Интер из Милана.

Икарди присоединился к Галатасараю в 2022 году и покинул турецкий клуб этим летом по истечении контракта.

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