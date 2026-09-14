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Трабзонспор ведет переговоры с экс-тренером Милана Пиоли

Пиоли предложил Трабзонспору договор до 2028 года, переговоры продолжаются. Есть еще два потенциальных кандидата.
Трабзонспор ведет переговоры с экс-тренером Милана Пиоли
Стефано Пиоли / Getty Images

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Трабзонспор рассматривает кандидатуру экс-тренера Милана Стефано Пиоли на пост главного тренера.

По данным информатора Николо Скиры, 60-летний итальянский специалист предложил турецкому клубу подписать договор до 2028 года с возможностью его продления на дополнительный сезон. В настоящий момент продолжаются переговоры о возможном сотрудничестве.

Скира также сообщает, что в список потенциальных кандидатов на должность главного тренера Трабзонспора входят еще два специалиста.

Последним местом работы Пиоли была Фиорентина, где он занимал пост главного тренера с июля до ноября прошлого года.

Стоит отметить, что в Трабзонспоре выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Вакансия главного тренера в турецком клубе открыта с 1 сентября, после ухода Фатиха Текке.

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