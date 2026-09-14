Футболист Мальдини лишен прав за пьяное ДТП в Милане: шесть пострадавших

Мальдини вызвал аварию в Милане, шесть человек получили травмы, у футболиста обнаружен повышенный уровень алкоголя в крови.

Футболист Кальяри Даниэль Мальдини, представитель известной футбольной династии Мальдини, стал участником автомобильного происшествия, в результате которого у него были отобраны права на вождение.



24-летний спортсмен столкнулся с автомобилем в Милане после того, как вернулся из Бергамо, где его команда выиграла у Аталанты со счетом 2:1 в четвертом туре Серии А. Мальдини забил решающий гол на пенальти.



Согласно данным местных правоохранительных органов, Мальдини, находясь за рулем Porsche Carrera 4, вызвал аварию, не уступив дорогу автомобилю Volkswagen Golf. В результате Golf врезался в припаркованный рядом Mercedes, в результате чего шесть человек получили травмы.



Sport Mediaset сообщает, что на месте происшествия полиция обнаружила у футболиста повышенный уровень алкоголя в крови. Показатели составили 0,91 мг/л при первом тесте и 0,89 мг/л при втором, что равносильно 1,82 граммам на литр крови.



В соответствии с итальянским законодательством, уровень алкоголя более 1,5 грамма на литр крови относится к третьей, наиболее серьезной категории нарушений. За вождение в таком состоянии предусмотрена уголовная ответственность, включая лишение прав на срок от одного до двух лет и конфискацию автомобиля.



Полиция также ожидает результатов анализов на наличие наркотиков в организме футболиста.



На место аварии были направлены три скорые и одна реанимационная машина. Мальдини не получил серьезных травм и был доставлен в больницу с "синим кодом" - легкими травмами. Однако несколько других участников ДТП были госпитализированы с "желтым кодом" - средней тяжести травмами.



Адвокат Мальдини, Данило Буонджорно, подтвердил, что его клиент не получил повреждений.



"После короткого медицинского осмотра под "синим кодом" в отделении неотложной помощи Даниэля сразу выписали, он вернулся домой и чувствует себя хорошо. Он не получил никаких травм, не говоря уже о серьезных", - заявил адвокат.



Важно отметить, что в этом летнем периоде Мальдини перешел в Кальяри из Аталанты на правах аренды. В текущем сезоне он провел шесть матчей за свою новую команду, забив два гола.