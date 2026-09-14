Ювентус впервые играет без итальянцев: историческое поражение от Сассуоло в Серии А

Ювентус впервые в истории провел матч Серии А без итальянских полевых игроков в составе.

В рамках четвертого тура итальянской Серии А, прошедшего 13 сентября, Ювентус потерпел поражение от Сассуоло со счетом 2:3 на выезде.



В этой встрече национального первенства команда, возглавляемая Лучано Спаллетти, вышла на поле без итальянских полевых игроков. Единственным представителем Италии в составе был вратарь Гульельмо Викарио.



Согласно статистике от Opta, это первый раз в истории туринского клуба, когда "бьянконери" сыграли матч в Серии А без итальянских футболистов.



Стартовый состав Ювентуса включал в себя: Викарио (Италия), Калулу (Франция), Бремера (Бразилия), Лукуми (Колумбия), Челика (Турция), Дугласа Луиса (Бразилия), Копмейнерса (Нидерланды), Консейсау (Португалия), Гонсалеса (Аргентина), Алайбеговича (Босния и Герцеговина), Коло Муани (Франция).



Важно отметить, что в данном матче Ювентус не применил ни одного итальянского игрока в качестве замены. Вместо этого на замену вышли Келли (Англия), Сарр (Сенегал), Вольтемаде (Германия), Жегрова (Косово) и Обоаводуо (Англия).



После четырех сыгранных матчей Ювентус набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.



Ранее стало известно, что ключевой полузащитник Ювентуса выбыл на длительный срок из-за травмы.