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Безумная развязка: Сассуоло вырвал победу над Ювентусом

Эспозито открывает счет, но Сассуоло обгоняет Ювентус в овертайме, устанавливая окончательный счет 3:2.
Безумная развязка: Сассуоло вырвал победу над Ювентусом
Сассуоло - Ювентус / Getty Images

В первой половине игры командам не удалось открыть счет. На 65-й минуте матча Себастьяно Эспозито забил первый гол после передачи от Неманьи Матича, установив счет 1:0.

После этого матч развернулся с новым темпом: на 82-й минуте гости сравняли счет, а последующие голы были забиты в овертайме. Сначала Сассуоло вышел вперед (2:1), затем Ювентус сравнял счет (2:2), и вновь Сассуоло взял инициативу, установив окончательный счет 3:2.

По данным статистики, Ювентус контролировал мяч больше времени (57% против 43%) и нанес больше ударов по воротам (8 против 5), но не смог удержать свое преимущество до конца игры.

До этого тура у Ювентуса было 7 очков, а у Сассуоло - 4.

Следующую игру Сассуоло сыграет против Монцы (18 сентября), а Ювентус встретится с Аталантой (20 сентября).

Кроме того, Месси снова возглавил список лучших бомбардиров MLS.

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