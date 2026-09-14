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Тибо Куртуа: продолжение карьеры в Реале несмотря на выгодные предложения

Реал ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Тибо Куртуа, считая его лучшим выбором на рынке.
Тибо Куртуа: продолжение карьеры в Реале несмотря на выгодные предложения
Тибо Куртуа / Getty Images

Издание AS сообщает о возможности продолжения карьеры Тибо Куртуа, голкипера Реала, в этом мадридском клубе.

Реал планирует продлить соглашение с 34-летним бельгийским вратарем и уже ведет с ним диалог на эту тему.

Стоит отметить, что действующий контракт Куртуа заканчивается в конце этого сезона. В Реале убеждены, что на сегодняшний день на рынке нет более подходящего вратаря, поэтому они полностью доверяют Куртуа.

Сам игрок также хочет остаться в Реале, отклоняя более выгодные предложения от других клубов.

Тибо Куртуа присоединился к Реалу в 2018 году и с тех пор сыграл за клуб 339 матчей.

Также стоит добавить, что недавно Реал одержал уверенную победу над Райо.

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