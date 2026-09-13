Футболист Кальяри Мальдини попал в аварию: шесть пострадавших, состояние спортсмена стабильное
Мальдини получил травмы в аварии после победного матча в Милане.
Футболист Кальяри Даниэль Мальдини стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает новостное агентство ANSA.
26-летний итальянец, Мальдини, находился в Милане после победного матча против Аталанты.
Авария случилась около пяти часов утра на севере Милана, в результате чего шесть человек получили различные травмы. Среди пострадавших оказался и сам Мальдини.
На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что Мальдини был срочно госпитализирован с полученными травмами, но его состояние не опасно для жизни.
В текущем сезоне Мальдини, выступающий за Кальяри на правах аренды, принял участие в шести матчах и забил два гола.
В последнем матче Милан одержал победу над Лацио.
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