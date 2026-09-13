Футболист Кальяри Мальдини попал в аварию: шесть пострадавших, состояние спортсмена стабильное

Мальдини получил травмы в аварии после победного матча в Милане.

Футболист Кальяри Даниэль Мальдини стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает новостное агентство ANSA.



26-летний итальянец, Мальдини, находился в Милане после победного матча против Аталанты.



Авария случилась около пяти часов утра на севере Милана, в результате чего шесть человек получили различные травмы. Среди пострадавших оказался и сам Мальдини.



На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что Мальдини был срочно госпитализирован с полученными травмами, но его состояние не опасно для жизни.



В текущем сезоне Мальдини, выступающий за Кальяри на правах аренды, принял участие в шести матчах и забил два гола.



В последнем матче Милан одержал победу над Лацио.