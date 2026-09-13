Реал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче Ла Лиги: 4:1

Реал одержал убедительную победу над Райо Вальекано со счетом 4:1 в матче пятого тура испанской Ла Лиги.

В субботу, 12 сентября, в рамках пятого тура испанской Ла Лиги, мадридский Реал на своей домашней арене принимал Райо Вальекано.



Под руководством Жозе Моуринью команда Реала добилась убедительной победы над своим противником, завершив игру со счетом 4:1 в свою пользу.



В первом тайме Реал доминировал, забив три неоспоримых гола до перерыва.



Первый гол в матче был забит на 14-й минуте Килианом Мбаппе с пенальти. Через три минуты он совершил результативную передачу, которую успешно реализовал Альваро Каррерас, увеличив преимущество "сливочных". На 35-й минуте Джуд Беллингем забил третий гол, получив передачу от Винисиуса Жуниора.



Во втором тайме Райо Вальекано пытался восстановить баланс, и в начале половины матча Серхио Камельо сократил отставание. Однако в добавленное время Мбаппе забил еще один гол, восстановив преимущество Реала в три мяча.



После пяти игр Реал набрал 12 очков и сравнялся с Барселоной в верхней части турнирной таблицы Ла Лиги. Однако матч Барселоны против Леванте состоится в воскресенье. Райо Вальекано, имея в своем активе четыре очка, занимает 15-е место.

Реал - Райо Вальекано 4:1

Голы: Мбаппе, 14 (пен.), 90+1, Каррерас, 17, Беллингем, 35 - Камельо, 51

Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 1.12

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 24 - 18

Удары в створ: 11 - 7

Угловые: 11 - 5

Фолы: 9 - 13

Реал: Куртуа - Думфрис, Рюдигер, Конате, Каррерас - Вальверде (Камавинга, 46), Силва (Чуамени, 69) - Диоманде, Беллингем, Винисиус (Кукурелья, 89) - Мбаппе.

Райо Вальекано: Аудеро - Рациу, Лежен, Сисс, Педроса - Лопес (Садик, 75), Буаре (Валентин, 67) - Цитаишвили, Диас (Белаид, 67), Гарсия - Камельо (Алеман, 75).

Предупреждение: Сисс.