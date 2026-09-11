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Игрок клуба АПЛ попал в серьезную аварию: автомобиль перевернулся

Сорба Томас, футболист Халл Сити, пережил аварию, но остался невредимым, подтверждает клуб.
Игрок клуба АПЛ попал в серьезную аварию: автомобиль перевернулся
Сорба Томас / Getty Images

Футболист из Уэльса и новобранец Халл Сити Сорба Томас стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает BBC, 27-летний спортсмен столкнулся с аварией в пятницу, 11 сентября, вблизи тренировочного комплекса клуба в Коттингеме.

На основании опубликованных снимков, серебристый Land Rover Defender, которым управлял Томас, был опрокинут на крышу, а стекла машины были разбиты. Тем не менее, как подчеркивается, футболисту удалось избежать травм.

Местные правоохранительные органы сообщили, что на месте происшествия продолжают работать специалисты службы экстренного реагирования, а также проводятся следственные действия.



После инцидента Халл Сити подтвердил, что Томас не получил травм.

"Мы с облегчением подтверждаем, что Сорба Томас не пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку от клубной тренировочной базы в Коттингеме. Клубу известно о фотографиях автомобиля Сорбы, распространяемых в социальных сетях. Мы хотим заверить болельщиков, что он не получил никаких травм и выбрался из машины совершенно невредимым", - говорится в заявлении клуба.



Напомним, что Томас присоединился к Халл Сити из Сток Сити в конце летнего трансферного окна, подписав контракт с новым клубом до июня 2030 года. В составе "тигров" вингер уже успел принять участие в двух матчах.

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