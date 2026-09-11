Игрок клуба АПЛ попал в серьезную аварию: автомобиль перевернулся

Сорба Томас, футболист Халл Сити, пережил аварию, но остался невредимым, подтверждает клуб.

Футболист из Уэльса и новобранец Халл Сити Сорба Томас стал участником дорожно-транспортного происшествия.



Как сообщает BBC, 27-летний спортсмен столкнулся с аварией в пятницу, 11 сентября, вблизи тренировочного комплекса клуба в Коттингеме.



На основании опубликованных снимков, серебристый Land Rover Defender, которым управлял Томас, был опрокинут на крышу, а стекла машины были разбиты. Тем не менее, как подчеркивается, футболисту удалось избежать травм.



Местные правоохранительные органы сообщили, что на месте происшествия продолжают работать специалисты службы экстренного реагирования, а также проводятся следственные действия.

Hoping Sorba Thomas is okay. 🤞🏼 #HCAFC https://t.co/WOO0IKREgz — Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) September 11, 2026

После инцидента Халл Сити подтвердил, что Томас не получил травм."Мы с облегчением подтверждаем, что Сорба Томас не пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку от клубной тренировочной базы в Коттингеме. Клубу известно о фотографиях автомобиля Сорбы, распространяемых в социальных сетях. Мы хотим заверить болельщиков, что он не получил никаких травм и выбрался из машины совершенно невредимым", - говорится в заявлении клуба.

We are relieved to confirm that Sorba Thomas is unharmed following a road traffic accident near to the club’s Cottingham training ground. The club is aware of images of Sorba’s car circulating on social media and can reassure supporters that he has sustained no injuries and emerged from his vehicle completely unscathed. 🔗 https://t.co/qVYqw9m3nV — Hull City (@HullCity) September 11, 2026

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Напомним, что Томас присоединился к Халл Сити из Сток Сити в конце летнего трансферного окна, подписав контракт с новым клубом до июня 2030 года. В составе "тигров" вингер уже успел принять участие в двух матчах.