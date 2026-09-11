Льюис Холл продлевает карьеру в Ньюкасле до 2031 года

Льюис Холл подписал долгосрочный контракт с Ньюкаслом, продолжая свою успешную карьеру в клубе.

Футболист Ньюкасла Льюис Холл, занимающий позицию левого защитника, продлевает свою карьеру в клубе, заключив новое соглашение.



Официальный сайт Ньюкасла подтвердил данную новость, не давая подробностей о новом контракте с 22-летним спортсменом. Указывается, что договор подписан на продолжительный период. Согласно данным из СМИ, новое соглашение Холла с клубом будет действительно до июня 2031 года.

We are delighted to announce that Lewis Hall has signed a new long-term contract at St. James' Park 🙌 The 22-year-old has become a key part of the first team squad in recent seasons, making 107 appearances since first arriving at his boyhood club in August 2023. https://t.co/qRfrovNfKf — Newcastle United (@NUFC) September 11, 2026

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