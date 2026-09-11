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Льюис Холл продлевает карьеру в Ньюкасле до 2031 года

Льюис Холл подписал долгосрочный контракт с Ньюкаслом, продолжая свою успешную карьеру в клубе.
Льюис Холл продлевает карьеру в Ньюкасле до 2031 года
Льюис Холл / Newcastle United

Футболист Ньюкасла Льюис Холл, занимающий позицию левого защитника, продлевает свою карьеру в клубе, заключив новое соглашение.

Официальный сайт Ньюкасла подтвердил данную новость, не давая подробностей о новом контракте с 22-летним спортсменом. Указывается, что договор подписан на продолжительный период. Согласно данным из СМИ, новое соглашение Холла с клубом будет действительно до июня 2031 года.



Холл является членом Ньюкасла с лета 2023 года. За это время он участвовал в 107 матчах команды, забил три гола и совершил девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист Ньюкасла перешел в Ювентус.

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