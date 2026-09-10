Арсенал ведет переговоры о новом контракте с Артетой: тренер может стать одним из самых высокооплачиваемых в мире
Как сообщает BBC, футбольный клуб Арсенал ведет переговоры о заключении нового контракта с главным тренером Микелем Артетой.
Хотя до финального соглашения еще предстоит пройти долгий путь, обе стороны выражают уверенность в благоприятном исходе переговорного процесса.
Согласно действующему контракту, испанский тренер Артета получает 10 миллионов евро в год, плюс дополнительные 5 миллионов евро в форме бонусов за выход в Лигу чемпионов.
Арсенал планирует увеличить эти платежи, что сделает Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.
Напомним, что Артета был назначен главным тренером клуба в 2019 году. Под его руководством "канониры" трижды становились обладателями Суперкубка Англии, дважды выигрывали Кубок Англии, а в прошлом сезоне добились долгожданного чемпионства.
Также стоит отметить, что форвард Тоттенхэма рассматривает вариант расторжения контракта с клубом.