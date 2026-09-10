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Арсенал ведет переговоры о новом контракте с Артетой: тренер может стать одним из самых высокооплачиваемых в мире

Арсенал намерен увеличить зарплату Артете, делая его одним из самых высокооплачиваемых тренеров.
Арсенал ведет переговоры о новом контракте с Артетой: тренер может стать одним из самых высокооплачиваемых в мире
Микель Артета / Getty Images

Как сообщает BBC, футбольный клуб Арсенал ведет переговоры о заключении нового контракта с главным тренером Микелем Артетой.

Хотя до финального соглашения еще предстоит пройти долгий путь, обе стороны выражают уверенность в благоприятном исходе переговорного процесса.

Согласно действующему контракту, испанский тренер Артета получает 10 миллионов евро в год, плюс дополнительные 5 миллионов евро в форме бонусов за выход в Лигу чемпионов.

Арсенал планирует увеличить эти платежи, что сделает Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Напомним, что Артета был назначен главным тренером клуба в 2019 году. Под его руководством "канониры" трижды становились обладателями Суперкубка Англии, дважды выигрывали Кубок Англии, а в прошлом сезоне добились долгожданного чемпионства.

Также стоит отметить, что форвард Тоттенхэма рассматривает вариант расторжения контракта с клубом.

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