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Иманоль Альгуасиль: новый главный тренер Олимпиакоса и Романа Яремчука

Олимпиакос приветствует нового главного тренера Иманоля Альгуасиля, бывшего наставника Реал Сосьедад.
Иманоль Альгуасиль: новый главный тренер Олимпиакоса и Романа Яремчука
Иманоль Альгуасиль / Getty Images

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Роман Яремчук, украинский футболист, выступающий за Олимпиакос, теперь будет работать под руководством нового главного тренера.

Как сообщается на официальном веб-сайте греческого футбольного клуба, Иманоль Альгуасиль, бывший главный тренер Реал Сосьедад, стал новым наставником команды.

Детали контракта с 55-летним испанским специалистом не разглашаются.

Альгуасиль принял эстафету от другого испанца, Хосе Луиса Мендилибара, с которым клуб решил прекратить сотрудничество.

 

 



Альгуасиль провел значительную часть своей тренерской жизни в Реал Сосьедад, где он также был игроком.

С 2018 по 2025 год он руководил первой командой клуба, провел 330 матчей и завоевал Кубок Испании в 2021 году.

В 2025 году Альгуасиль ушел из Реал Сосьедад и стал тренером саудовского клуба Аш-Шабаб, который он покинул в феврале 2026 года, и с тех пор не работал.

Ранее сообщалось, что Яремчук может вернуться в состав Олимпиакоса.

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