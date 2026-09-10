Иманоль Альгуасиль: новый главный тренер Олимпиакоса и Романа Яремчука

Олимпиакос приветствует нового главного тренера Иманоля Альгуасиля, бывшего наставника Реал Сосьедад.

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Роман Яремчук, украинский футболист, выступающий за Олимпиакос, теперь будет работать под руководством нового главного тренера.



Как сообщается на официальном веб-сайте греческого футбольного клуба, Иманоль Альгуасиль, бывший главный тренер Реал Сосьедад, стал новым наставником команды.



Детали контракта с 55-летним испанским специалистом не разглашаются.



Альгуасиль принял эстафету от другого испанца, Хосе Луиса Мендилибара, с которым клуб решил прекратить сотрудничество.





Καλωσορίζουμε στον Ολυμπιακό τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον νέο μας προπονητή! / We welcome Imanol Alguacil, our new Head Coach! 🔴⚪️#Olympiacos #Welcome #Coach pic.twitter.com/cEINLer99A — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026





Альгуасиль провел значительную часть своей тренерской жизни в Реал Сосьедад, где он также был игроком.



С 2018 по 2025 год он руководил первой командой клуба, провел 330 матчей и завоевал Кубок Испании в 2021 году.



В 2025 году Альгуасиль ушел из Реал Сосьедад и стал тренером саудовского клуба Аш-Шабаб, который он покинул в феврале 2026 года, и с тех пор не работал.



Ранее сообщалось, что Яремчук может вернуться в состав Олимпиакоса.