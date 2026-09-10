Ришарлисон покидает Тоттенхэм: планы на возвращение в Бразилию

Несостоявшийся в английской Премьер-лиге, Ришарлисон готовится к досрочному расторжению контракта с Тоттенхэмом.

Ришарлисон, нападающий Тоттенхэма, планирует покинуть лондонский клуб.



29-летний футболист, который не вписывается в тактику главного тренера Роберто Де Дзерби и не был выбран для игры в английской Премьер-лиге, намерен расторгнуть свое соглашение с Тоттенхэмом.



Согласно информации от Globo, бразильский форвард, у которого контракт с Тоттенхэмом истекает в июне 2027 года, планирует обратиться в суд с целью досрочного прекращения сотрудничества с английским клубом.



Предположительно, после того как Ришарлисон станет свободным агентом, он вернется в Бразилию и присоединится к Васко да Гама.



Ранее Трабзонспор из Турции проявлял интерес к подписанию бразильского игрока, также рассматривался вариант возвращения в Эвертон, но эти переходы не состоялись.



В прошлом сезоне Ришарлисон участвовал в 43 матчах за Тоттенхэм в разных турнирах, забив 12 голов и совершив пять результативных передач. В текущем сезоне он сыграл только в одном матче.



Ранее тренер Тоттенхэма прокомментировал дебют украинского вингера Михаила Мудрика в составе команды.