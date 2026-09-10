Травма выбила из строя: звезда ПСВ Сильдилья пропустит большую часть сезона

Сильдилья пройдет операцию и вернется на поле к концу года, сообщает официальный сайт ПСВ.

Килианн Сильдилья, футболист ПСВ, получил тяжелую травму, из-за которой пропустит значительную часть сезона.



24-летний французский защитник уже пропустил два последних матча своего клуба. Теперь стало известно, что он пройдет операцию перед следующим матчем с Шахтером в рамках Лиги чемпионов.



Официальный сайт ПСВ сообщает, что Сильдилья сможет вернуться на поле ближе к концу года после операции.



"Конечно, эта новость стала для меня тяжелым ударом. Я чувствовал, что набираю отличную форму, и с нетерпением ждал предстоящих месяцев и хотел проявить себя. Именно поэтому эта неудача особенно расстраивает. В то же время я смотрю вперед. Операция - это первый шаг к восстановлению, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться в строй еще более сильным. Я ощущаю огромную поддержку со стороны клуба, и это дает мне дополнительную мотивацию вернуться на поле в этом году", - заявил Сильдилья.



В прошлом сезоне Сильдилья участвовал в 26 матчах за ПСВ во всех турнирах, забив два гола и сделав пять результативных передач. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах.



Матч первого тура Лиги чемпионов между ПСВ и Шахтером состоится в четверг, 10 сентября, в Эйндховене и начнется в 19:45 по киевскому времени.