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Ямаль из Барселоны обошел Мбаппе, установив рекорд в Лиге чемпионов среди подростков

Ямаль превзошел Мбаппе, сделав 21 результативный пас+гол в матче Лиги чемпионов до 19 лет, установив новый рекорд.
Ямаль из Барселоны обошел Мбаппе, установив рекорд в Лиге чемпионов среди подростков
Ламин Ямаль / Getty Images

Футболист Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд, превзойдя достижение Мбаппе среди игроков до 19 лет в Лиге чемпионов.

В текущем матче Лиги чемпионов против Фейеноорда Ямаль сделал свой 21-й результативный пас+гол, в то время как Барселона вела со счетом 2:0 после первого тайма.

Мбаппе, французский футболист, успел сделать только 20 результативных действий до достижения 19-летнего возраста.

Важно также упомянуть, что журнал France Football объявил претендентов на Золотой мяч.

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