Ямаль превзошел Мбаппе, сделав 21 результативный пас+гол в матче Лиги чемпионов до 19 лет, установив новый рекорд.

Футболист Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд, превзойдя достижение Мбаппе среди игроков до 19 лет в Лиге чемпионов.

В текущем матче Лиги чемпионов против Фейеноорда Ямаль сделал свой 21-й результативный пас+гол, в то время как Барселона вела со счетом 2:0 после первого тайма.

Мбаппе, французский футболист, успел сделать только 20 результативных действий до достижения 19-летнего возраста.

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