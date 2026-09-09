Кристиан Ромеро: новый капитан аргентинской сборной после ухода Месси

Защитник Атлетико Кристиан Ромеро становится новым капитаном аргентинской национальной команды после ухода Месси и Отаменди.

Согласно информации от TyC Sports, Лионель Скалони, наставник аргентинской национальной команды, определился с выбором нового капитана.



В связи с уходом Лионеля Месси и Николаса Отаменди команде требовался новый лидер. Им стал защитник Атлетико Кристиан Ромеро.



Важно отметить, что это решение было взвешенным, поскольку еще до старта чемпионата мира 2026 года Ромеро уже занимал позицию третьего капитана.



Скалони, как утверждается, делал выбор между Ромеро, Эми Мартинесом и Николасом Тальяфико.



В составе аргентинской сборной Кристиан Ромеро провел 58 матчей и забил четыре гола.



В других новостях, появились слухи о том, что Лионель Месси рассматривает возможность покупки испанского футбольного клуба.