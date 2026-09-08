Сердце в игре: футболист Наполи Мактоминей успешно перенес сердечную операцию

"Мактоминей успешно перенес операцию на сердце и вернется к тренировкам через две недели", - сообщает клуб Наполи.

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Футболист Наполи Скотт Мактоминей успешно прошел сердечную операцию после диагностирования у него незначительной доброкачественной аритмии.



29-летний игрок был вынужден обратиться к медицинским специалистам после обнаружения у него данного заболевания. Как сообщается на официальной веб-странице неаполитанского клуба, Мактоминей успешно прошел процедуру катетерной абляции в медицинском центре Spire Manchester в Манчестере.



Ожидается, что период реабилитации после хирургического вмешательства займет у шотландского игрока две недели, после которых он сможет вернуться к тренировкам.



В прошлом сезоне Мактоминей принял участие в 44 играх за Наполи в различных соревнованиях, забив 14 мячей и сделав четыре голевые передачи. В текущем сезоне он уже вышел на поле в двух матчах.



Ранее было объявлено о продлении контракта Наполи с его капитаном.