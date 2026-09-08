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Украинский футболист спасает Утрехт: Степанов забивает решающий гол в матче с Гоу Эхед Иглз

Утрехт догнал Гоу Эхед Иглз благодаря голам украинского футболиста Артема Степанова, несмотря на раннее преимущество соперника.
Украинский футболист спасает Утрехт: Степанов забивает решающий гол в матче с Гоу Эхед Иглз
Артем Степанов забил четвертый гол в сезоне / Getty Images

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Во вторник, 8 сентября, завершился матч пятого тура нидерландского футбольного чемпионата между командами Утрехт и Гоу Эхед Иглз, начавшийся еще в субботу, 5 сентября. Игра была приостановлена на 65-й минуте из-за недопустимого поведения фанатов Утрехта, которые забросали футбольное поле пиротехникой и различными предметами.

На момент остановки игры Гоу Эхед Иглз лидировал со счетом 3:1. Однако Утрехт смог выровнять счет, забив два гола в оставшееся время. Решающий удар был нанесен украинским нападающим Артемом Степановым, который успешно реализовал пенальти, обеспечив своей команде ничью.

 

 

 

 



Степанов продолжает демонстрировать высокую форму, забив четвертый гол в четвертой игре подряд нового сезона. Ранее он забивал в матчах против АЗ, Спарты Роттердам и ПСВ.

Кроме того, стало известно, что еще один украинский футболист, Роман Яремчук, может вернуться в состав Олимпиакоса.

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