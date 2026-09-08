30 футболистов борются за Золотой мяч-2026: объявлены номинанты

30 футболистов из различных клубов мира в борьбе за Золотой мяч 2026 года: от Реал Мадрид до ПСЖ.

Названы претенденты на Золотой мяч-2026 / Ballon d'Or

