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30 футболистов борются за Золотой мяч-2026: объявлены номинанты

30 футболистов из различных клубов мира в борьбе за Золотой мяч 2026 года: от Реал Мадрид до ПСЖ.
30 футболистов борются за Золотой мяч-2026: объявлены номинанты
Названы претенденты на Золотой мяч-2026 / Ballon d'Or

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Во вторник, 8 сентября, журнал France Football представил список из 30 футболистов, которые будут бороться за Золотой мяч 2026 года. Это самая престижная индивидуальная награда в футбольном мире.

Среди номинантов на Золотой мяч 2026 года:

- Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
- Пау Кубарси (Барселона)
- Марк Кукурелья (Челси/Реал Мадрид)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Луис Диас (Бавария)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Эрлинг Холанн (Манчестер Сити)
- Габриэл Магальяйнс (Арсенал)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Маркиньос (ПСЖ)
- Садио Мане (Ан-Наср)
- Лаутаро Мартинес (Интер Милан)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Майкл Олисе (Бавария)
- Жуан Невеш (ПСЖ)
- Вильян Пачо (ПСЖ)
- Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Родри (Манчестер Сити/Барселона)
- Фабиан Руис (ПСЖ)
- Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Дайо Упамекано (Бавария)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
- Витинья (ПСЖ)



Церемония вручения награды состоится 26 октября в Лондоне.

Напомним, что в прошлом году Золотой мяч от France Football был вручен Усману Дембеле из ПСЖ и национальной сборной Франции.

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