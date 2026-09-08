Горецка из Астон Виллы выбывает из-за травмы: до 5 недель вне игры

Травма колена вынудила Горецку пропустить несколько ближайших матчей Астон Виллы.

Леон Горецка, немецкий футболист, который недавно стал частью команды Астон Виллы, получил травму и будет вынужден пропустить до пяти недель игр.



31-летний спортсмен получил травму колена во время тренировочного процесса, что привело к тому, что он не сможет принять участие в нескольких ближайших матчах. Горецка рассказал о своей травме в Instagram.



"Дорогие вилланы, прежде всего, спасибо за невероятно теплый прием. После первых нескольких дней в этом клубе ощущение того, что я именно там, где должен быть, с каждым днем ​​только усиливалось. К сожалению, мой организм отреагировал на возросшую нагрузку после перерыва в тренировках. Это расстраивает, но мне нужен этот короткий перерыв, чтобы вернуться в полную силу.

Я воспользуюсь ближайшими днями, включая перерыв на международные матчи, чтобы полностью восстановиться, и вернусь готовым сражаться и отдать все ради вас и ради Виллы. С нетерпением жду встречи на поле", - сообщил Горецка.



Стоит отметить, что Горецка, экс-игрок Баварии, перешел в Астон Виллу 27 августа в качестве свободного агента и еще не успел выйти на поле в составе новой команды.