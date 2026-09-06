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Френки де Йонг готовится к возвращению на футбольное поле после травмы

Френки де Йонг, игрок Барселоны, восстанавливается после травмы и готовится вернуться на поле после октябрьского перерыва.
Френки де Йонг готовится к возвращению на футбольное поле после травмы
Френки де Йонг / Getty Images

Как сообщает Mundo Deportivo, Френки де Йонг, игрок средней линии Барселоны, намерен в ближайшее время вернуться в игру.

Нидерландский футболист де Йонг получил повреждение в виде разрыва медиального коллатерального связокового аппарата правого колена во время тренировочного процесса в составе национальной команды.

Медицинские специалисты предложили ему хирургическое вмешательство, однако сам игрок решил прибегнуть к консервативным методам лечения, что способствовало уменьшению времени его отсутствия на футбольном поле.

В настоящее время де Йонг уже приступил к беговым упражнениям, но пока не начал тренировки с мячом. Ожидается, что он сможет присоединиться к своей команде после октябрьского международного перерыва.

В этом контексте стоит отметить, что Реал неожиданно уступил в последней игре испанского чемпионата.

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