Каррик о старте сезона Манчестер Юнайтед: Способны конкурировать

Манчестер Юнайтед готовится к матчу с Эвертоном после сложного старта сезона, но Каррик остается оптимистичным.

Главный наставник футбольного клуба Манчестер Юнайтед Майкл Каррик выразил свои размышления о старте сезона.



Стоит отметить, что старт сезона для Манчестер Юнайтед не был лишен проблем, и сегодня их ожидает матч против Эвертона.



Тем не менее, Каррик сохраняет позитивный настрой, признавая, что некоторые команды все еще находятся впереди Манчестер Юнайтед.



"Я точно чувствую, что мы можем конкурировать. Думаю, задача состоит в том, чтобы найти правильную динамику, правильный баланс, собрать подходящую команду, чтобы лучшие игроки подстегивали остальных.

Понимаю, что в конечном итоге деньги могут иметь большое значение. Это не всегда должно быть определяющим фактором, но может быть таковым. Что есть, то есть. Думаю, мы знаем, что у нас есть и чего можем достичь. Деньги - это одно. А вот как вы их используете и извлекаете из них максимальную выгоду - это совсем другое.

Очевидно, что есть команды, что продвинулись немного дальше нас. Я здесь около восьми месяцев, и некоторые игроки пришли чуть раньше. Но именно от нас зависит, как будем работать и выжмем максимум из команды. У нас превосходные игроки, и они уже доказали, что могут давать результат, хорошо играть и побеждать в самых разных матчах и ​​условиях".



Ранее сообщалось, что в Тоттенхэме оценили дебют Михаила Мудрика.