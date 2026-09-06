Бензема готов играть за Лион без зарплаты: планы сорваны контрактом с Саудовской Аравией

Бензема, воспитанник академии Лиона, рассматривал вариант возвращения в клуб без зарплаты, но столкнулся с препятствиями.

Как сообщает L’Équipe, французский футболист Карим Бензема обдумывал вариант возвращения в Лион.



Стоит отметить, что 38-летний форвард является воспитанником академии Лиона и был готов помочь своему родному клубу, играя за него даже без зарплаты.



Лион планировал привлечь Бензема в летний период, но у футболиста был действующий контракт с Аль-Хилялем. 31 августа Бензема стал свободным агентом, однако появились новые препятствия.



Бензема, являясь амбассадором саудовской лиги, столкнулся с требованием PIF, согласно которому футболисты, подписавшие имиджевые контракты, должны играть исключительно в Саудовской Аравии.



В итоге, Бензема попытался договориться о снятии этого ограничения, но переговоры не привели к успеху. Теперь 38-летний француз остается свободным агентом и рассматривает вариант завершения своей карьеры.



Ранее также было упомянуто, что еще один ветеран европейского футбола готов продолжить выступления за свою национальную команду.