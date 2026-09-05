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Бетис наносит удар по Реалу: победа 1:0 благодаря голу Парротта

Бетис одержал победу над Реалом со счетом 1:0, забив единственный гол на 81-й минуте матча.
Бетис наносит удар по Реалу: победа 1:0 благодаря голу Парротта
Бетис - Реал / Getty Images

В пятницу, 4 августа, Реал встретился на выезде с Бетисом.

В течение первого тайма Реал создавал множество шансов для забития гола, включая удар Винисиуса в перекладину, однако не смог реализовать ни одного.

Бетис, с другой стороны, также имел несколько моментов, несмотря на то, что Реал контролировал игру.

Во втором тайме игра стала менее насыщенной, и Реал уже не доминировал на поле. Матч стал более равным, хотя это уменьшило его зрелищность. Единственный гол в матче был забит Парроттом, который успешно добился мяча.

В конечной фазе игры Эспи, казалось, спас Реал благодаря великолепному удару через себя, но гол был аннулирован из-за офсайда, и мадридцы упустили очки.

Бетис обыграл Реал со счетом 1:0
Гол: Парротт, 81

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