Исак забивает два гола, обеспечивая победу Ливерпуля над Ипсвичем со счетом 2:0.

Футбольная команда Ипсвич принимала на своем стадионе Ливерпуль в пятницу, 4 августа.



Ключевые моменты матча произошли в самом его начале. Исак забил два гола, первый на шестой минуте, второй - на девятой. Швед попытался забить третий гол спустя полчаса, но VAR в итоге вошел в положение хозяев поля.



В первом тайме Ипсвич усиленно пытался восстановить равновесие, но во второй половине игры их усилия заметно уменьшились. Ливерпуль и себе снизил давление, но при этом продолжал без помарок контролировать игру, не давая возможности для атак соперника.



В итоге второй тайм не принес новых голов, и счет остался неизменным.



Итоговый счет матча: Ипсвич - Ливерпуль - 0:2

Голы: Исак, 6, 9 минуты.