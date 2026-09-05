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Исак дважды поражает ворота Ипсвича: Ливерпуль побеждает со счетом 2:0

Исак забивает два гола, обеспечивая победу Ливерпуля над Ипсвичем со счетом 2:0.
Исак дважды поражает ворота Ипсвича: Ливерпуль побеждает со счетом 2:0
Александер Исак / Getty Images

Футбольная команда Ипсвич принимала на своем стадионе Ливерпуль в пятницу, 4 августа.

Ключевые моменты матча произошли в самом его начале. Исак забил два гола, первый на шестой минуте, второй - на девятой. Швед попытался забить третий гол спустя полчаса, но VAR в итоге вошел в положение хозяев поля.

В первом тайме Ипсвич усиленно пытался восстановить равновесие, но во второй половине игры их усилия заметно уменьшились. Ливерпуль и себе снизил давление, но при этом продолжал без помарок контролировать игру, не давая возможности для атак соперника.

В итоге второй тайм не принес новых голов, и счет остался неизменным.

Итоговый счет матча: Ипсвич - Ливерпуль - 0:2
Голы: Исак, 6, 9 минуты.

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