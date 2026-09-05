Эвертон нацеливается на свободного агента Марсьяля для укрепления атаки

"Ириски" рассматривают возможность подписания контракта с французским футболистом Антони Марсьялем для укрепления своего состава.

Как сообщает teamTALK, футбольный клуб Эвертон рассматривает вариант заключения контракта с Антони Марсьялем.



После завершения трансферного окна "ириски" остались с одним нападающим в составе, что обуславливает необходимость привлечения свободного агента для укрепления команды.



На данный момент Марсьяль является свободным агентом, так как он покинул Монтеррей, не имея контракта.



Во время своего пребывания в мексиканском клубе, этот 30-летний французский футболист провел 20 матчей и забил один гол.



Сейчас Эвертон рассматривает вариант заключения контракта с Марсьялем, по меньшей мере, на один сезон.



Также стоит упомянуть, что ранее в Тоттенхэме оценили вариант заключения контракта с Михаилом Мудриком.