Эвертон нацеливается на свободного агента Марсьяля для укрепления атаки
"Ириски" рассматривают возможность подписания контракта с французским футболистом Антони Марсьялем для укрепления своего состава.
Как сообщает teamTALK, футбольный клуб Эвертон рассматривает вариант заключения контракта с Антони Марсьялем.
После завершения трансферного окна "ириски" остались с одним нападающим в составе, что обуславливает необходимость привлечения свободного агента для укрепления команды.
На данный момент Марсьяль является свободным агентом, так как он покинул Монтеррей, не имея контракта.
Во время своего пребывания в мексиканском клубе, этот 30-летний французский футболист провел 20 матчей и забил один гол.
Сейчас Эвертон рассматривает вариант заключения контракта с Марсьялем, по меньшей мере, на один сезон.
Также стоит упомянуть, что ранее в Тоттенхэме оценили вариант заключения контракта с Михаилом Мудриком.
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