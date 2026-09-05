Тренер Тоттенхэма уверен в потенциале Мудрика: Пик формы еще впереди

Наставник футбольного клуба Тоттенхэм Роберто Де Дзерби выразил свои размышления о последнем переходе Михаила Мудрика в его команду.



Украинский игрок будет выступать за Тоттенхэм в текущем сезоне.



Де Дзерби подчеркнул, что Мудрик еще не достиг пика своей формы, но он убежден в его значительном потенциале.



На сегодняшний день Мудрик может выстоять на поле 20, 15 или 30 минут. Де Дзерби вспомнил их общий сезон в Шахтере, когда он упоминал Золотой мяч, и подчеркнул, что был полностью откровенен, говоря о возможностях Мудрика.

Уже прямо сейчас Мудрик готов играть минут 20, 15 и даже целых 30 минут. Вместе мы провели особенный сезон в Шахтере. Когда я говорил о Золотом мяче, я был искренен до конца. Мой английский, возможно, не на должном уровне, но я был всецело искренен, имея в виду потенциал игрока.

Игрок в своем потенциале может раскрыться, а может и не оправдать ожиданий. До недавнего времени у него было множество проблем. Последняя их них - это дисквалификация. Но потенциал его был налицо, и он так же очевиден и сейчас. Теперь его задача - раскрыться во всех своих лучших качествах. Он отличный игрок. Ему необходимо провести и завершить этот сезон как можно более правильно, без особого натиска, но так, чтобы в самый выгодный для него момент показать всем, на что он способен.