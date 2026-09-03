Эдин Джеко: прощальный матч и завершение международной карьеры

Капитан боснийской команды проведет прощальный матч против Швеции 2 октября в рамках Лиги наций.

Боснийский футболист и нападающий Шальке Эдин Джеко объявил о завершении своего участия в международных матчах.



40-летний спортсмен скоро сыграет свой последний матч за национальную команду, после которого он намерен попрощаться с командой и ее поклонниками.



2 октября капитан боснийской команды сыграет против Швеции в рамках Лиги наций. Этот матч будет его прощальным выступлением за команду.



"Ничто в моей карьере не могло сравниться с той гордостью, которую я испытывал каждый раз, когда надевал эту футболку. Ничего. Это была мечта моего детства, мечта, которую я носил с собой в каждом из 151 матча, в которых мне выпала честь представлять свою страну на футбольном поле. Каждый раз я гордился этим, как в первый.

С того матча с Турцией прошло почти двадцать лет. Многое изменилось, и я в том числе, но моя любовь к этой футболке осталась прежней. Теперь я чувствую, что пришло время отойти в сторону. Если я доиграл в сборной до 40 лет, то это потому, что я действительно отдавал всего себя. Каждый раз".



В течение своей карьеры Эдин Джеко сыграл 151 матч за сборную Боснии, забив 73 гола. Его и его команды лучшим достижением стало прорыв в 1/16 финала ЧМ-2026.



Ранее было объявлено, что защитник сборной Германии также завершил свою международную карьеру.