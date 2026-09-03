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Манчестер Сити устанавливает рекорд трансферных расходов в 526 млн евро

"Горожане" потратили рекордные 526 млн евро на трансферы, превзойдя предыдущий рекорд Ливерпуля в 483 млн евро.
Манчестер Сити устанавливает рекорд трансферных расходов в 526 млн евро
Манчестер Сити / Getty Images

Манчестер Сити установил новый трансферный рекорд.

В последнем летнем периоде трансферов "горожане" установили новую веху в расходах - 526 млн евро.

Стоит отметить, что в состав команды вошли такие игроки как Энцо Фернандес, Илиман Ндиай, Эллиот Андерсон, Аюб Буадди и Аллан.

Это первый случай в истории футбола, когда одна команда потратила более 500 млн евро в течение одного трансферного окна. Прежний рекорд был установлен Ливерпулем, который прошлым летом потратил 483 млн евро.

Было также отмечено, что Манчестер Юнайтед решил сохранить своего капитана в команде.

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