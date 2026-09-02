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Капитан Наполи Ди Лоренцо продлил контракт до 2030 года

Ди Лоренцо остается в Наполи: новый контракт до 2030 года.
Капитан Наполи Ди Лоренцо продлил контракт до 2030 года
Джованни Ди Лоренцо / Getty Images

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Джованни Ди Лоренцо, капитан и защитник футбольного клуба Наполи, продлил свое соглашение с командой. Информация об этом размещена на официальном интернет-ресурсе клуба.

По условиям обновленного контракта, 33-летний футболист из Италии продолжит выступать за клуб до 30 июня 2030 года.



С лета 2019 года Ди Лоренцо является игроком Наполи. За этот период он сыграл в 307 матчах, забил 20 мячей и совершил 42 голевые передачи.

В составе Наполи он два раза становился обладателем чемпионского титула, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось о переходе нападающего Наполи Ромелу Лукаку в турецкую футбольную лигу.

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