Капитан Наполи Ди Лоренцо продлил контракт до 2030 года

Ди Лоренцо остается в Наполи: новый контракт до 2030 года.

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Джованни Ди Лоренцо, капитан и защитник футбольного клуба Наполи, продлил свое соглашение с командой. Информация об этом размещена на официальном интернет-ресурсе клуба.



По условиям обновленного контракта, 33-летний футболист из Италии продолжит выступать за клуб до 30 июня 2030 года.





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