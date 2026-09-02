Хефрен Тюрам пропустит сезон из-за операции на колене: Ювентус в потерях
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Хефрен Тюрам, важная фигура в составе Ювентуса, вынужден будет пропустить значительный период игрового времени.
25-летний французский полузащитник столкнулся с проблемами с коленом еще весной, что препятствовало его участию в предсезонной подготовке туринского клуба.
После недавнего медицинского обследования было принято решение о необходимости операции для Тюрама. Хирургическое вмешательство запланировано на завтра во Франции, как сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно начальным оценкам врачей, процесс восстановления французского полузащитника займет не менее четырех месяцев.
В прошлом сезоне Тюрам принял участие в 45 матчах за Ювентус в различных турнирах, забив четыре гола и сделав пять ассистов.
Также было отмечено, что Ювентус заключил контракт с форвардом из Ньюкасла.