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Хефрен Тюрам пропустит сезон из-за операции на колене: Ювентус в потерях

Травма колена вынудила Тюрама пропустить предсезонную подготовку и подвергнуться операции, отсутствуя на поле как минимум четыре месяца.
Хефрен Тюрам пропустит сезон из-за операции на колене: Ювентус в потерях
Хефрен Тюрам / Getty Images

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Хефрен Тюрам, важная фигура в составе Ювентуса, вынужден будет пропустить значительный период игрового времени.

25-летний французский полузащитник столкнулся с проблемами с коленом еще весной, что препятствовало его участию в предсезонной подготовке туринского клуба.

После недавнего медицинского обследования было принято решение о необходимости операции для Тюрама. Хирургическое вмешательство запланировано на завтра во Франции, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно начальным оценкам врачей, процесс восстановления французского полузащитника займет не менее четырех месяцев.

В прошлом сезоне Тюрам принял участие в 45 матчах за Ювентус в различных турнирах, забив четыре гола и сделав пять ассистов.

Также было отмечено, что Ювентус заключил контракт с форвардом из Ньюкасла.

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