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Ренату Саншеш покидает ПСЖ: свободный агент ищет новую команду

Саншеш, бывший игрок ПСЖ, теперь свободный агент и может перейти в другую команду без компенсации.
Ренату Саншеш покидает ПСЖ: свободный агент ищет новую команду
Ренату Саншеш / Getty Images

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Футболист Ренату Саншеш больше не является частью парижского футбольного клуба ПСЖ, как подтвердил спортивный эксперт Фабрицио Романо. 29-летний португальский полузащитник, теперь находящийся в статусе свободного агента, может перейти в другую команду без компенсации.

Саншеш, обладатель награды Golden Boy 2016 года, присоединился к ПСЖ в 2022 году, перебравшись из Лилля. Но его карьера во французском клубе не сложилась: он провел всего 27 матчей и забил два гола.

В рамках своего контракта с ПСЖ Саншеш также выступал за Рому, Бенфику и Панатинаикос на условиях аренды. В прошлом сезоне, играя за греческую команду, он участвовал в 24 матчах различных турниров, забив один гол и сделав один ассист.

Было также отмечено, что ПСЖ подписал контракт с бельгийским футбольным талантом.

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