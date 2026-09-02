Манчестер Юнайтед предлагает Бруну Фернандешу новый контракт до 2029 года

Манчестер Юнайтед предлагает капитану Бруну Фернандешу новый контракт, действующий до 2029 года, несмотря на то, что его текущий контракт истекает только в 2027 году.

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Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед намерен продлить сотрудничество со своим капитаном Бруну Фернандешем.



По данным от источника Николо Скиры, команда предложила 31-летнему португальскому полузащитнику подписать новый контракт, который будет действовать до лета 2029 года.



Существующий контракт Фернандеша с Манчестер Юнайтед заканчивается в июне 2027 года, но есть опция на его продление на дополнительный сезон.



Стоит отметить, что Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед после перехода из Спортинга (Лиссабон) в январе 2020 года. За это время португальский футболист принял участие в 329 играх за английский клуб, забив 110 голов и совершив 109 результативных передач.



Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил новый рекорд в Премьер-лиге.