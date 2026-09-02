Манчестер Юнайтед предлагает Бруну Фернандешу новый контракт до 2029 года
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Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед намерен продлить сотрудничество со своим капитаном Бруну Фернандешем.
По данным от источника Николо Скиры, команда предложила 31-летнему португальскому полузащитнику подписать новый контракт, который будет действовать до лета 2029 года.
Существующий контракт Фернандеша с Манчестер Юнайтед заканчивается в июне 2027 года, но есть опция на его продление на дополнительный сезон.
Стоит отметить, что Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед после перехода из Спортинга (Лиссабон) в январе 2020 года. За это время португальский футболист принял участие в 329 играх за английский клуб, забив 110 голов и совершив 109 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил новый рекорд в Премьер-лиге.