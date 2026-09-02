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Трабзонспор и Зенит: ноябрьский дружеский матч на Газпром Арене

Матч между Трабзонспором и Зенитом запланирован на 15 ноября на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
Трабзонспор и Зенит: ноябрьский дружеский матч на Газпром Арене
Трабзонспор / Getty Images

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Турецкий футбольный клуб Трабзонспор планирует организовать товарищеский матч с российской командой Зенит.

Информацию о предстоящем поединке подтвердили представители обоих клубов. В социальных сетях Трабзонспора было уточнено, что встреча запланирована на ноябрьский международный перерыв.

Уточняется, что дружественный матч запланирован на 15 ноября. В качестве площадки для проведения выбран стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге.



В составе Трабзонспора выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов. Однако пока неизвестно, как они относятся к предстоящему матчу с российской командой.

Напомним, что после начала войны, инициированной Россией против Украины, российские клубы были исключены из международных турниров.

Ранее стало известно, что главный тренер Трабзонспора Фатих Текке подал в отставку.

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