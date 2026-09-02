Трабзонспор и Зенит: ноябрьский дружеский матч на Газпром Арене

Матч между Трабзонспором и Зенитом запланирован на 15 ноября на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

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Турецкий футбольный клуб Трабзонспор планирует организовать товарищеский матч с российской командой Зенит.



Информацию о предстоящем поединке подтвердили представители обоих клубов. В социальных сетях Трабзонспора было уточнено, что встреча запланирована на ноябрьский международный перерыв.



Уточняется, что дружественный матч запланирован на 15 ноября. В качестве площадки для проведения выбран стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

ℹ️ A Milli Futbol Takımımızın ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle verilecek milli aralarda, Takımımızın gerçekleştireceği özel maçların programı belli oldu.



Buna göre Takımımız, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kardeş kulübümüz… pic.twitter.com/m37D0euvRS — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 2, 2026

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