Трабзонспор и Зенит: ноябрьский дружеский матч на Газпром Арене
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Турецкий футбольный клуб Трабзонспор планирует организовать товарищеский матч с российской командой Зенит.
Информацию о предстоящем поединке подтвердили представители обоих клубов. В социальных сетях Трабзонспора было уточнено, что встреча запланирована на ноябрьский международный перерыв.
Уточняется, что дружественный матч запланирован на 15 ноября. В качестве площадки для проведения выбран стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
ℹ️ A Milli Futbol Takımımızın ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle verilecek milli aralarda, Takımımızın gerçekleştireceği özel maçların programı belli oldu.— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 2, 2026
Buna göre Takımımız, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kardeş kulübümüz… pic.twitter.com/m37D0euvRS
В составе Трабзонспора выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов. Однако пока неизвестно, как они относятся к предстоящему матчу с российской командой.
Напомним, что после начала войны, инициированной Россией против Украины, российские клубы были исключены из международных турниров.
Ранее стало известно, что главный тренер Трабзонспора Фатих Текке подал в отставку.