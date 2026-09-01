Атлетико Мадрид арендовал форварда Ювентуса Джонатана Дэвида
Атлетико Мадрид арендовал Джонатана Дэвида из Ювентуса до конца сезона-2026/27 с возможностью выкупа контракта.
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Атлетико Мадрид рад приветствовать в своем составе Джонатана Дэвида, форварда Ювентуса и канадской национальной команды.
Официальный сайт "матрасников" объявил о том, что 26-летний игрок присоединился к команде на правах аренды до конца сезона-2026/27.
Также стоит отметить, что соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа контракта канадского нападающего за 25 миллионов евро.
Welcome to Atleti, Jonathan ❤️🤍 pic.twitter.com/OxOWrXvzi0— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2026
В прошлом сезоне Дэвид сыграл 46 матчей за Ювентус в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять голевых передач.
Стоит упомянуть, что ранее Ювентус арендовал нападающего из Ньюкасла.
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