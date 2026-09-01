Атлетико Мадрид арендовал форварда Ювентуса Джонатана Дэвида

Атлетико Мадрид арендовал Джонатана Дэвида из Ювентуса до конца сезона-2026/27 с возможностью выкупа контракта.

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Атлетико Мадрид рад приветствовать в своем составе Джонатана Дэвида, форварда Ювентуса и канадской национальной команды.



Официальный сайт "матрасников" объявил о том, что 26-летний игрок присоединился к команде на правах аренды до конца сезона-2026/27.



Также стоит отметить, что соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа контракта канадского нападающего за 25 миллионов евро.





Welcome to Atleti, Jonathan ❤️🤍 pic.twitter.com/OxOWrXvzi0 — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2026

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