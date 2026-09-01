Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Атлетико Мадрид арендовал форварда Ювентуса Джонатана Дэвида

Атлетико Мадрид арендовал Джонатана Дэвида из Ювентуса до конца сезона-2026/27 с возможностью выкупа контракта.
Атлетико Мадрид арендовал форварда Ювентуса Джонатана Дэвида
Джонатан Дэвид / Getty Images

Читайте также: Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма Папа Матара Сарра

Атлетико Мадрид рад приветствовать в своем составе Джонатана Дэвида, форварда Ювентуса и канадской национальной команды.

Официальный сайт "матрасников" объявил о том, что 26-летний игрок присоединился к команде на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Также стоит отметить, что соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа контракта канадского нападающего за 25 миллионов евро.



В прошлом сезоне Дэвид сыграл 46 матчей за Ювентус в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять голевых передач.

Стоит упомянуть, что ранее Ювентус арендовал нападающего из Ньюкасла.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости