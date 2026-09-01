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Мойзе Кен переходит в Комо: сделка стоимостью до 30 миллионов евро

Кен переходит в Комо: годовая аренда с обязательным выкупом за 5 млн евро.
Мойзе Кен переходит в Комо: сделка стоимостью до 30 миллионов евро
Мойзе Кен / Como1907

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Итальянский футболист и член национальной команды Италии Мойзе Кен теперь будет выступать за Комо, как подтвердил клуб на своем официальном веб-сайте.

26-летний нападающий Фиорентины присоединился к Комо на основании годового арендного соглашения с обязательным последующим выкупом за 5 миллионов евро.

В перспективе полная стоимость трансфера может достигнуть 25 миллионов евро плюс дополнительные 5 миллионов евро в форме бонусов.



В предыдущем сезоне Кен участвовал в 33 матчах за Фиорентину, забив девять голов и сделав четыре голевые передачи.

Стоит отметить, что Комо недавно также подписал контракт с полузащитником из Милана.

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