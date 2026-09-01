Мойзе Кен переходит в Комо: сделка стоимостью до 30 миллионов евро

Кен переходит в Комо: годовая аренда с обязательным выкупом за 5 млн евро.

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Итальянский футболист и член национальной команды Италии Мойзе Кен теперь будет выступать за Комо, как подтвердил клуб на своем официальном веб-сайте.



26-летний нападающий Фиорентины присоединился к Комо на основании годового арендного соглашения с обязательным последующим выкупом за 5 миллионов евро.



В перспективе полная стоимость трансфера может достигнуть 25 миллионов евро плюс дополнительные 5 миллионов евро в форме бонусов.





Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT — Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026

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