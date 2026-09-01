Мойзе Кен переходит в Комо: сделка стоимостью до 30 миллионов евро
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Итальянский футболист и член национальной команды Италии Мойзе Кен теперь будет выступать за Комо, как подтвердил клуб на своем официальном веб-сайте.
26-летний нападающий Фиорентины присоединился к Комо на основании годового арендного соглашения с обязательным последующим выкупом за 5 миллионов евро.
В перспективе полная стоимость трансфера может достигнуть 25 миллионов евро плюс дополнительные 5 миллионов евро в форме бонусов.
Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.— Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026
Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT
В предыдущем сезоне Кен участвовал в 33 матчах за Фиорентину, забив девять голов и сделав четыре голевые передачи.
Стоит отметить, что Комо недавно также подписал контракт с полузащитником из Милана.