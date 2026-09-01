Ювентус привлекает Ника Вольтемаде: нападающий Ньюкасла переходит в Турин

Ювентус подтвердил аренду немецкого форварда Ника Вольтемаде из Ньюкасла.

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Нападающий Ньюкасла Ник Вольтемаде теперь стал игроком Ювентуса.



Туринский клуб на своем официальном веб-сайте подтвердил переход 24-летнего футболиста.



Вольтемаде, который является немецким форвардом, присоединился к "бьянконери" на основе годового договора об аренде.



Ювентус заплатил 2,8 миллиона евро за аренду и дополнительные 800 тысяч евро на связанные с этим расходы. В дополнение к этому "сороки" могут получить дополнительные 500 тысяч евро в форме бонусов.





Ufficiale | Nick Woltemade è un nuovo giocatore bianconero ⚪️⚫️



I dettagli ➡️ https://t.co/1GKDZyjWZ0



Powered @Jeep pic.twitter.com/6xXQQitGg6 — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026

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