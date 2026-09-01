Ювентус привлекает Ника Вольтемаде: нападающий Ньюкасла переходит в Турин
Ювентус подтвердил аренду немецкого форварда Ника Вольтемаде из Ньюкасла.
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Нападающий Ньюкасла Ник Вольтемаде теперь стал игроком Ювентуса.
Туринский клуб на своем официальном веб-сайте подтвердил переход 24-летнего футболиста.
Вольтемаде, который является немецким форвардом, присоединился к "бьянконери" на основе годового договора об аренде.
Ювентус заплатил 2,8 миллиона евро за аренду и дополнительные 800 тысяч евро на связанные с этим расходы. В дополнение к этому "сороки" могут получить дополнительные 500 тысяч евро в форме бонусов.
Ufficiale | Nick Woltemade è un nuovo giocatore bianconero ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026
I dettagli ➡️ https://t.co/1GKDZyjWZ0
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В прошлом году Вольтемаде перебрался в Ньюкасл из Штутгарта за 75 миллионов евро. В составе английского клуба он участвовал в 53 матчах, забив 11 голов и совершив шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ювентус также взял в аренду полузащитника из Тоттенхэма.
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