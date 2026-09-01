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Ювентус привлекает Ника Вольтемаде: нападающий Ньюкасла переходит в Турин

Ювентус подтвердил аренду немецкого форварда Ника Вольтемаде из Ньюкасла.
Ювентус привлекает Ника Вольтемаде: нападающий Ньюкасла переходит в Турин
Ник Вольтемаде / Getty Images

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Нападающий Ньюкасла Ник Вольтемаде теперь стал игроком Ювентуса.

Туринский клуб на своем официальном веб-сайте подтвердил переход 24-летнего футболиста.

Вольтемаде, который является немецким форвардом, присоединился к "бьянконери" на основе годового договора об аренде.

Ювентус заплатил 2,8 миллиона евро за аренду и дополнительные 800 тысяч евро на связанные с этим расходы. В дополнение к этому "сороки" могут получить дополнительные 500 тысяч евро в форме бонусов.



В прошлом году Вольтемаде перебрался в Ньюкасл из Штутгарта за 75 миллионов евро. В составе английского клуба он участвовал в 53 матчах, забив 11 голов и совершив шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ювентус также взял в аренду полузащитника из Тоттенхэма.

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