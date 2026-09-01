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Тренер Трабзонспора Фатих Текке покидает свой пост: конец эры

Решение о завершении сотрудничества с Текке было принято после обсуждения между руководством клуба и тренером.
Тренер Трабзонспора Фатих Текке покидает свой пост: конец эры
Фатих Текке / Getty Images

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Наставник футбольного клуба Трабзонспор Фатих Текке объявил о своем уходе с поста.

Официальный сайт турецкой футбольной команды подтвердил данную информацию.

В соответствии с заявлением, решение об окончании сотрудничества было принято после обсуждения между руководством клуба и 48-летним тренером и основывалось на согласии обеих сторон.



В прошлом сезоне, под руководством Текке, Трабзонспор занял третье место в национальном чемпионате и стал обладателем Кубка Турции.

Следует отметить, что в составе турецкой команды выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Ранее Текке попытался уйти в отставку после поражения от Ференцвароша (0:4) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, что привело к исключению команды из Лиги конференций. Однако тогда руководство Трабзонспора отказалось принять его отставку.

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