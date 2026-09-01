Динамо U-19 встретится с Рейнджерс в Юношеской лиге УЕФА: путь к чемпионству начинается

Динамо U-19 встретится с шотландскими Рейнджерс во втором раунде Юношеской лиги УЕФА.

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1 сентября, во вторник, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Юношеской лиги УЕФА Пути чемпионов сезона-2026/2027.



Во втором раунде квалификационных игр Юношеской лиги УЕФА примет участие команда Динамо U-19, занявшая вторую строчку в чемпионате Украины. Чемпион страны, Шахтер из Донецка, будет участвовать в основной стадии турнира.



Как сообщается на официальном сайте Динамо, их соперником в этом раунде станет шотландская команда Рейнджерс.



Первый матч, где Динамо будет играть на своем поле, намечен на 28 октября, а второй матч пройдет 4 ноября.



В случае победы Динамо в этом матче они сыграют в решающем, третьем, раунде квалификации с победителем пары АЗ (Нидерланды) - Гезтепе (Турция).



Игры этого раунда запланированы на 25 ноября и 9 декабря.



Турнир Пути чемпионов будет проходить в три раунда, после которых десять клубов присоединятся к соревнованиям в 1/16 финала, где они встретятся с командами, занявшими 7-16 места в лиге.