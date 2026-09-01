Манчестер Сити готовится установить новый трансферный рекорд АПЛ

Стоимость перехода Фернандеса может превысить рекордные 125 миллионов фунтов, установленные Ливерпулем в прошлом году.

Похоже, Манчестер Сити нацелен на установление нового трансферного рекорда в английской Премьер-лиге (АПЛ).



Ман Сити подтвердил переход Энцо Фернандеса, хотя точная стоимость сделки еще не объявлена.



Эксперт по трансферам Фабрицио Романо уверен, что Челси получит более 125 миллионов фунтов, в то время как The Athletic говорит о сумме в 125 миллионов фунтов.



В любом случае, если эта сумма будет подтверждена, она станет новым рекордом АПЛ, превзойдя прошлогоднюю сделку Ливерпуля, который выложил 125 миллионов фунтов за Александера Исака.



Фернандес уже готовится к медицинскому осмотру в своем новом клубе, и сделка находится на стадии завершения.



Также было упомянуто, что Барселона успешно завершила трансфер нападающего Арсенала.