Манчестер Сити готовится установить новый трансферный рекорд АПЛ
Стоимость перехода Фернандеса может превысить рекордные 125 миллионов фунтов, установленные Ливерпулем в прошлом году.
Похоже, Манчестер Сити нацелен на установление нового трансферного рекорда в английской Премьер-лиге (АПЛ).
Ман Сити подтвердил переход Энцо Фернандеса, хотя точная стоимость сделки еще не объявлена.
Эксперт по трансферам Фабрицио Романо уверен, что Челси получит более 125 миллионов фунтов, в то время как The Athletic говорит о сумме в 125 миллионов фунтов.
В любом случае, если эта сумма будет подтверждена, она станет новым рекордом АПЛ, превзойдя прошлогоднюю сделку Ливерпуля, который выложил 125 миллионов фунтов за Александера Исака.
Фернандес уже готовится к медицинскому осмотру в своем новом клубе, и сделка находится на стадии завершения.
Также было упомянуто, что Барселона успешно завершила трансфер нападающего Арсенала.
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