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Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма Папа Матара Сарра

Сарр перешел в Ювентус на условиях аренды с возможностью выкупа контракта, если выполнит определенные условия в сезоне-2026/27.
Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма Папа Матара Сарра
Пап Матар Сарр / JuventusFC

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Пап Матар Сарр, игрок на полузащитной позиции из Тоттенхэма, теперь стал игроком Ювентуса, как подтверждено на официальном сайте туринского футбольного клуба.

23-летний сенегальский футболист присоединился к итальянскому клубу на основе арендного соглашения на один год, стоимость которого составила 2,5 миллиона евро, плюс дополнительные 300 тысяч евро на покрытие связанных с этим затрат.

В контракте также предусмотрена опция выкупа контракта игрока, которая станет обязательной, если футболист выполнит определенные условия в сезоне-2026/27. В этом случае Ювентус обязуется выплатить Тоттенхэму 27,5 миллиона евро, распределенных на три финансовых года.



В прошлом сезоне Сарр участвовал в 37 матчах за Тоттенхэм в различных турнирах, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что ранее Ювентус также подписал контракт с вратарем Тоттенхэма.

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