Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма Папа Матара Сарра
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Пап Матар Сарр, игрок на полузащитной позиции из Тоттенхэма, теперь стал игроком Ювентуса, как подтверждено на официальном сайте туринского футбольного клуба.
23-летний сенегальский футболист присоединился к итальянскому клубу на основе арендного соглашения на один год, стоимость которого составила 2,5 миллиона евро, плюс дополнительные 300 тысяч евро на покрытие связанных с этим затрат.
В контракте также предусмотрена опция выкупа контракта игрока, которая станет обязательной, если футболист выполнит определенные условия в сезоне-2026/27. В этом случае Ювентус обязуется выплатить Тоттенхэму 27,5 миллиона евро, распределенных на три финансовых года.
Ufficiale | Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026
Benvenuto! 🗞️ https://t.co/lUctEfLLPo
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В прошлом сезоне Сарр участвовал в 37 матчах за Тоттенхэм в различных турнирах, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.
Стоит отметить, что ранее Ювентус также подписал контракт с вратарем Тоттенхэма.