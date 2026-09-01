Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма Папа Матара Сарра

Сарр перешел в Ювентус на условиях аренды с возможностью выкупа контракта, если выполнит определенные условия в сезоне-2026/27.

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Пап Матар Сарр, игрок на полузащитной позиции из Тоттенхэма, теперь стал игроком Ювентуса, как подтверждено на официальном сайте туринского футбольного клуба.



23-летний сенегальский футболист присоединился к итальянскому клубу на основе арендного соглашения на один год, стоимость которого составила 2,5 миллиона евро, плюс дополнительные 300 тысяч евро на покрытие связанных с этим затрат.



В контракте также предусмотрена опция выкупа контракта игрока, которая станет обязательной, если футболист выполнит определенные условия в сезоне-2026/27. В этом случае Ювентус обязуется выплатить Тоттенхэму 27,5 миллиона евро, распределенных на три финансовых года.





Ufficiale | Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto! 🗞️ https://t.co/lUctEfLLPo



Powered by @Jeep pic.twitter.com/LGBc51c8Da — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026

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