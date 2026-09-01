Антонио Рюдигер объявляет о завершении международной карьеры

Антонио Рюдигер, футболист Реала из Мадрида и экс-защитник немецкой национальной команды, объявил о конце своей международной карьеры.



Рюдигер признался, что не ожидал сыграть столько матчей за национальную команду и выразил сожаление о том, что не смог завоевать больше чемпионских титулов.

Рюдигер заявил:

После долгих раздумий для меня настало время завершить карьеру в национальной сборной и освободить место для молодого поколения. Когда я в 2014 году впервые надел футболку сборной Германии, даже в самых смелых мечтах не мог представить, что в итоге это будет 86 матчей за сборную.

Хотя на последних турнирах нам не удалось завоевать крупный титул и мы потерпели несколько болезненных поражений, этот период стал для меня чрезвычайно особенным этапом, который навсегда останется в моей памяти.