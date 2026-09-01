Ньюкасл Юнайтед приобрел бельгийскую звезду Фернандеса Пардо за 60 миллионов евро

"Магпаи" приобрели 21-летнего Фернандеса Пардо за 60 миллионов евро плюс бонусы. В прошлом сезоне он забил восемь голов и сделал пять передач.

Ньюкасл Юнайтед объявил о подписании контракта с бельгийским футболистом Матиасом Фернандесом Пардо.



21-летний игрок обошелся "магпаям" в 60 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.



В прошлом сезоне в Лиге 1 Фернандес Пардо принял участие в 29 матчах, забив восемь мячей и сделав пять результативных передач.



Он стал лидером своего клуба по голам и ассистам.



Было также отмечено, что немецкая футбольная команда приобрела нападающего из Челси.