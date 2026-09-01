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Мусса Диаби возвращается в Байер: сделка на 30 миллионов евро до 2031 года

Байер подтвердил возвращение Диаби из Аль-Иттихада за 30 миллионов евро, контракт рассчитан до 2031 года.
Мусса Диаби возвращается в Байер: сделка на 30 миллионов евро до 2031 года
Мусса Диаби / bayer04.de

Французский футболист Мусса Диаби возвращается в Байер, как подтвердил сам клуб.

Диаби переходит из Аль-Иттихада обратно в немецкую команду, сумма сделки составляет 30 миллионов евро.

Соглашение между Диаби и Байером будет действовать до 2031 года.

Стоит отметить, что Диаби уже выступал за Байер в период с 2019 по 2023 год, принимая участие в 172 матчах. Затем его продали в Астон Виллу за 55 миллионов евро.

Кроме того, было упомянуто, что еще одна немецкая команда приобрела форварда из Челси.

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