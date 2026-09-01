Мусса Диаби возвращается в Байер: сделка на 30 миллионов евро до 2031 года

Байер подтвердил возвращение Диаби из Аль-Иттихада за 30 миллионов евро, контракт рассчитан до 2031 года.

Французский футболист Мусса Диаби возвращается в Байер, как подтвердил сам клуб.



Диаби переходит из Аль-Иттихада обратно в немецкую команду, сумма сделки составляет 30 миллионов евро.



Соглашение между Диаби и Байером будет действовать до 2031 года.



Стоит отметить, что Диаби уже выступал за Байер в период с 2019 по 2023 год, принимая участие в 172 матчах. Затем его продали в Астон Виллу за 55 миллионов евро.



Кроме того, было упомянуто, что еще одна немецкая команда приобрела форварда из Челси.