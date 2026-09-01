Сердечная проблема у полузащитника Наполи: Мактоминею предстоит операция
У Мактоминея обнаружена доброкачественная аритмия, операция ожидается в ближайшее время, но его состояние - не угроза для жизни.
Футбольный клуб Наполи через свою пресс-службу подтвердил здоровьесные проблемы у своего полузащитника Скотта Мактоминея.
Шотландский футболист столкнулся с проблемой сердца, а именно у него обнаружена доброкачественная аритмия.
В скором времени Мактоминею предстоит операция, несмотря на то, что его состояние не представляет угрозы для жизни.
Ожидается, что он сможет возобновить участие в играх после ближайшего международного перерыва.
В дополнение, было упомянуто, что футбольный клуб Аталанта передал одного из своих защитников в Челси.
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