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Сердечная проблема у полузащитника Наполи: Мактоминею предстоит операция

У Мактоминея обнаружена доброкачественная аритмия, операция ожидается в ближайшее время, но его состояние - не угроза для жизни.
Сердечная проблема у полузащитника Наполи: Мактоминею предстоит операция
Скотт Мактоминей / Getty Images

Футбольный клуб Наполи через свою пресс-службу подтвердил здоровьесные проблемы у своего полузащитника Скотта Мактоминея.

Шотландский футболист столкнулся с проблемой сердца, а именно у него обнаружена доброкачественная аритмия.

В скором времени Мактоминею предстоит операция, несмотря на то, что его состояние не представляет угрозы для жизни.

Ожидается, что он сможет возобновить участие в играх после ближайшего международного перерыва.

В дополнение, было упомянуто, что футбольный клуб Аталанта передал одного из своих защитников в Челси.

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