Сердечная проблема у полузащитника Наполи: Мактоминею предстоит операция

У Мактоминея обнаружена доброкачественная аритмия, операция ожидается в ближайшее время, но его состояние - не угроза для жизни.

Футбольный клуб Наполи через свою пресс-службу подтвердил здоровьесные проблемы у своего полузащитника Скотта Мактоминея.



Шотландский футболист столкнулся с проблемой сердца, а именно у него обнаружена доброкачественная аритмия.



В скором времени Мактоминею предстоит операция, несмотря на то, что его состояние не представляет угрозы для жизни.



Ожидается, что он сможет возобновить участие в играх после ближайшего международного перерыва.



В дополнение, было упомянуто, что футбольный клуб Аталанта передал одного из своих защитников в Челси.