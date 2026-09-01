Атлетико удерживает Альвареса: Барселона и Арсенал остаются без аргентинца
Альварес остается в Атлетико, несмотря на интерес Барселоны и Арсенала.
Как сообщает Marca, нападающий Атлетико Хулиан Альварес останется в клубе и продолжит свою профессиональную деятельность.
Барселона выразила сильное желание приобрести аргентинского футболиста, однако, несмотря на его стремление, Атлетико отказался отпустить его.
Арсенал также проявил интерес к Альваресу, но сам футболист не планировал возвращаться в английскую Премьер-лигу (АПЛ).
По данным издания, Альварес смирился с решением остаться в Атлетико. В ближайшее время клуб намерен начать процесс возвращения игрока в команду.
Ранее было сообщено, что Реал продал одного из своих футболистов в АПЛ.
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