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Атлетико удерживает Альвареса: Барселона и Арсенал остаются без аргентинца

Альварес остается в Атлетико, несмотря на интерес Барселоны и Арсенала.
Атлетико удерживает Альвареса: Барселона и Арсенал остаются без аргентинца
Хулиан Альварес / Getty Images

Как сообщает Marca, нападающий Атлетико Хулиан Альварес останется в клубе и продолжит свою профессиональную деятельность.

Барселона выразила сильное желание приобрести аргентинского футболиста, однако, несмотря на его стремление, Атлетико отказался отпустить его.

Арсенал также проявил интерес к Альваресу, но сам футболист не планировал возвращаться в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

По данным издания, Альварес смирился с решением остаться в Атлетико. В ближайшее время клуб намерен начать процесс возвращения игрока в команду.

Ранее было сообщено, что Реал продал одного из своих футболистов в АПЛ.

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