Атлетико удерживает Альвареса: Барселона и Арсенал остаются без аргентинца

Альварес остается в Атлетико, несмотря на интерес Барселоны и Арсенала.

Как сообщает Marca, нападающий Атлетико Хулиан Альварес останется в клубе и продолжит свою профессиональную деятельность.



Барселона выразила сильное желание приобрести аргентинского футболиста, однако, несмотря на его стремление, Атлетико отказался отпустить его.



Арсенал также проявил интерес к Альваресу, но сам футболист не планировал возвращаться в английскую Премьер-лигу (АПЛ).



По данным издания, Альварес смирился с решением остаться в Атлетико. В ближайшее время клуб намерен начать процесс возвращения игрока в команду.



Ранее было сообщено, что Реал продал одного из своих футболистов в АПЛ.