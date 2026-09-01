Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Фулхэм и Реал достигли соглашения о новом трансфере: детали сделки

Фулхэм подтвердил переход 22-летнего Мануэля Анхеля из Реала, усиливая свой состав после приобретения Гонсало Гарсии и Сезара Паласиоса.
Фулхэм и Реал достигли соглашения о новом трансфере: детали сделки
Мануэль Анхель / Getty Images

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщает о достижении договоренности между Фулхэмом и Реалом относительно нового трансфера.

Стоит отметить, что команда под руководством Арбелоа уже пополнилась новыми участниками - Гонсало Гарсией и Сезаром Паласиосом.

Также стало известно, что Фулхэм подтвердил переход Мануэля Анхеля из мадридского клуба.

22-летний игрок провел в составе Кастильи 42 матча в прошлом сезоне, отметившись одним забитым мячом.

Пока не разглашаются подробности сделки, однако, по данным от инсайдера, Реал получит часть суммы от последующей продажи футболиста, а также сохранит право на приоритетное выкупление.

Ранее сообщалось, что Сандерленд подписал контракт с перспективным вингером.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости