Фулхэм и Реал достигли соглашения о новом трансфере: детали сделки

Фулхэм подтвердил переход 22-летнего Мануэля Анхеля из Реала, усиливая свой состав после приобретения Гонсало Гарсии и Сезара Паласиоса.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщает о достижении договоренности между Фулхэмом и Реалом относительно нового трансфера.



Стоит отметить, что команда под руководством Арбелоа уже пополнилась новыми участниками - Гонсало Гарсией и Сезаром Паласиосом.



Также стало известно, что Фулхэм подтвердил переход Мануэля Анхеля из мадридского клуба.



22-летний игрок провел в составе Кастильи 42 матча в прошлом сезоне, отметившись одним забитым мячом.



Пока не разглашаются подробности сделки, однако, по данным от инсайдера, Реал получит часть суммы от последующей продажи футболиста, а также сохранит право на приоритетное выкупление.



Ранее сообщалось, что Сандерленд подписал контракт с перспективным вингером.