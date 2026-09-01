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Астон Вилла выложила 55 млн евро за 18-летнего вундеркинда из ПСЖ Ибраима Мбайе

Мбайе, воспитанник академии ПСЖ, стоил Астон Вилле 55 миллионов евро.
Астон Вилла выложила 55 млн евро за 18-летнего вундеркинда из ПСЖ Ибраима Мбайе
Ибраим Мбайе / avfc.co.uk

Астон Вилла официально объявила о приобретении Ибраима Мбайе.

18-летний крайний нападающий, по данным источников, обошелся бирмингемскому клубу в 55 миллионов евро.

Мбайе - воспитанник академии ПСЖ, и он играет на профессиональном уровне всего два сезона.

За это время крайний нападающий принял участие в 42 матчах, забив четыре гола и сделав четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что талантливый крайний нападающий присоединился к Сандерленду.

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